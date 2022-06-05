График подвоза воды в Республике на 5 июня: власти опубликовали список адресов

Набрать воду можно в технических и стационарных пунктах разлива в Донецке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с водоснабжением в Республике все еще остается сложной. Власти призывают держать в доме небольшой запас воды, которую можно набрать на передвижных пунктах розлива. Они расположены по следующим адресам:

График подвоза питьевой воды:

Буденновский район:

- ул. Нижнекурганская, 21 (с 10:00 до 15:00).

Калининский район:

- бул. Шахтостроителей, 33 (с 10:00 до 12:00);

- пр. Мира, 66 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Ярослава Галана, 40 (с 14:30 до 16:00).

Кировский район:

- ул. Чекалина, 16 (с 11:30 до 13:30);

- ул. Куприна, 225 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Луганская, 46 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Кирова, 312 (с 10:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Листа, 40 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Алексея Толстого, 101 (с 14:00 до 16:00).

Петровский район:

- ул. Возрождения, 3 (с 10:00 до 16:00);

Пролетарский район:

- ул. Макеевская, 1 (с 10:00 до 15:00).

г. Моспино:

- ул. Гоголя, 5-53 (с 10:00 до 11:00);

- ул. Горького, 1-68 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Чернышевского, 36-9 (с 13:00 до 15:00).

График подвоза технической воды на 5 июня

Будённовский район:

- ул. Рабочая, 56а, 56б (с 9:30 до 11:00);

- ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 39 (с 11:00 до 14:00).

Калининский район:

- ул. Герцена, 7 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Подвойского, 20 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Партизан Харичковых, 25 (с 13:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- пр. Колхозный, 76 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Алексея Толстого, 15 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Универсальная, 50 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Городецкая, 78 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Кирова, 43 (с 11:00 до 13:00);

- пр. Ленинский, 43 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Малахова, 7 (с 13:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Липецкая, 1 (с 9:30 до 11:00);

- ул. Березанская, 31 (с 11:00 до 14:00).

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