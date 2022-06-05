ВФУ обстреляли поселок Гольмовский в ДНР: ранены два мирных жителя

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Гольмовский, что в Горловке . Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате вооруженной агрессии повреждения получили больница, школа и два детских сада, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК уточнили, что в Гольмовском два мирных жителя получили ранения.

Напомним, что вчера ВФУ обстреляли центр Донецк, выпустив по Ворошиловскому району города 40 ракет из РСЗО «Град». В результате обстрела пострадали 10 мирных жителей, в том числе один ребенок. Также зафиксированы прямые попадания в квартиры по улице Школьной, 18 и улице Зеленой, 19. «Многопрофильный лицей № 5 имени Н.П.Бойко, школы №22 и «Логос», Ясли-сад комбинированного типа №17 и Классическая гуманитарная гимназия также пострадали из-за обстрела.

Практически одновременно с этим украинские боевики выпустили 25 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по Кировскому району Донецк. По станции Донецк-Северный выпущено семь 122-миллиметровых снарядов.

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