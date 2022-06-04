С начала суток от обстрелов ВФУ в ДНР погибли 5 мирных жителей, еще 20 - получили ранения

Последствия обстрела Куйбышевского района города Донецка. Фото: СЦКК ДНР

С начала суток в результате обстрелов вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли пять человек, еще 20 - были ранены. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что в Ворошиловском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе ребенок.

В Петровском районе столицы погибли мужчина 1955-го и женщины 1944 и 1952 годов рождения, ранены мужчины 1960 и 1973 годов рождения.

В Куйбышевском районе от обстрелов украинских силовиков пострадали мужчина 1984 и женщина 1931 годов рождения.

В Ясиноватском районе от украинских снарядов погибли мужчина 1952 и женщина 1954 годов рождения.

В Горловке при обстреле ранения различной степени тяжести получили мужчины 1960 и 1971, а также женщины 1957, 1968, 1971 и 1972 годов рождения.

- Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 июня 2022 года составляет 25 человек, - заявили в СЦКК.

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