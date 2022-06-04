Число раненых от обстрела Донецка возросло до 10 человек

Последствия обстрела Куйбышевского района столицы. Фото: СЦКК ДНР
В результате обстрела украинскими боевиками города Донецка число раненых жителей столицы возросло до 10 человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Сведения о последствиях обстрела столицы поступают и по оперативной линии представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Там сообщили, что среди пострадавших в Ворошиловском районе есть ребенок. Наблюдатели сообщили о многочисленных повреждениях по адресам:
Ворошиловский район:
- бульвар Школьный, 22 - зафиксировано возгорание автомобилей;
- бульвар Школьный, 7 - зафиксировано возгорание многоквартирного жилого дома;
- бульвар Школьный, 6 «а» - зафиксировано возгорание автомобилей;
- улица Школьная, 18 - зафиксировано возгорание;
- улица Зеленая, 19 - попадание боеприпаса ВФУ в частный жилой дом;
- улица Генерала Антонова, 9 - зафиксировано возгорание многоквартирного жилого дома.
Куйбышевский район:
- улица Лузина, 100 - частный жилой дом;
- улица Энгельса, 32, 34 - частные жилые дома;
- улица Зоологическая, 63,65 - частные жилые дома.
Позже информация по повреждениям в Ворошиловском районе была дополнена. Указаны следующие адреса:
- бульвар Школьный, 5 - многопрофильный лицей № 5 имени Н.П. Бойко;
- бульвар Школьный, 15 - школа «ЛОГОС»;
- улица Зеленая, 1 - школа № 22;
- улица 50-летия СССР, 166 - классическая гуманитарная гимназия города Донецка;
- улица 50-летия СССР, 155 «А» - ясли - сад комбинированного типа № 13.
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