Число раненых от обстрела Донецка возросло до 10 человек

Последствия обстрела Куйбышевского района столицы. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела украинскими боевиками города Донецка число раненых жителей столицы возросло до 10 человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Сведения о последствиях обстрела столицы поступают и по оперативной линии представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Там сообщили, что среди пострадавших в Ворошиловском районе есть ребенок. Наблюдатели сообщили о многочисленных повреждениях по адресам:

Ворошиловский район:

- бульвар Школьный, 22 - зафиксировано возгорание автомобилей;

- бульвар Школьный, 7 - зафиксировано возгорание многоквартирного жилого дома;

- бульвар Школьный, 6 «а» - зафиксировано возгорание автомобилей;

- улица Школьная, 18 - зафиксировано возгорание;

- улица Зеленая, 19 - попадание боеприпаса ВФУ в частный жилой дом;

- улица Генерала Антонова, 9 - зафиксировано возгорание многоквартирного жилого дома.

Куйбышевский район:

- улица Лузина, 100 - частный жилой дом;

- улица Энгельса, 32, 34 - частные жилые дома;

- улица Зоологическая, 63,65 - частные жилые дома.

Позже информация по повреждениям в Ворошиловском районе была дополнена. Указаны следующие адреса:

- бульвар Школьный, 5 - многопрофильный лицей № 5 имени Н.П. Бойко;

- бульвар Школьный, 15 - школа «ЛОГОС»;

- улица Зеленая, 1 - школа № 22;

- улица 50-летия СССР, 166 - классическая гуманитарная гимназия города Донецка;

- улица 50-летия СССР, 155 «А» - ясли - сад комбинированного типа № 13.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Такого еще не было!»: ВФУ нанесли по центру Донецка 40 ракет из «Града»

Украинские боевики накрыли центр Донецка из реактивных систем залпового огня (подробнее)