В освобожденном Мариуполе медикам выплатили первые зарплаты

Медработникам выдали также материальную помощь. Фото: t.me/fondnekrasova

Работники больниц Мариуполя сегодня впервые после освобождения города получили зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Сегодня сотрудники пяти учреждений здравоохранения города Мариуполя, которые были первыми зарегистрированы в Республике, получили заработную плату, - проинформировало ведомство.

В число тех, кто уже получил на руки заработанное, вошли больницы интенсивного лечения и скорой помощи, территориальное медицинское объединение матери и ребенка, центр первичной медико-санитарной помощи № 2 и станция переливания крови.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время зарплаты получат также сотрудники еще пяти городских больниц, в том числе онкодиспансера.

Кроме того, 150 медицинских работников с освобожденных территорий получили денежную помощь от Фонда имени Владимира Некрасова в размере 15 тысяч рублей. Об этом уведомил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- А еще фонд покупает и выдает квартиры молодым специалистам-медикам, которые едут работать в города и районы Республики, что обеспечивает больницы врачами, которых там не хватает, - напомнил он.

Читайте также

«Отрадно было видеть улыбки и веселые лица детей»: Денис Пушилин посетил с делегацией из России Мариуполь и Мангуш

В одной из школ Мариуполя состоялся футбольный турнир на кубок партии «Единая Россия», а в Мангуше - спектакль «Осторожно, эльфы!» театра Наций (подробнее)