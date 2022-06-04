Под обстрел попали жилые дома, школы и автостанция: ВСУ открыли огонь по центру Донецка

ВСУ не прекращают обстрелов жилых кварталов столицы. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

ВСУ открыли огонь по центру Донецка. Снаряды украинских карателей вновь повредили школы № 5 и № 22. Также пострадал «Крытый рынок».

- По предварительной информации, при обстреле Ворошиловского района зафиксированы прямые попадания по ул. Школьной,18 и ул. Зеленой,19, которые спровоцировали пожар, - сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 62 раза. За это время в ее направлении были выпущены 463 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Буденовский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский район), Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Новоселовка Вторая, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Александровка, Сигнальное, Луганское и Красное.

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