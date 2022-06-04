ВФУ ударили по Петровскому району Донецка: без электроэнергии остались больше 21 тысячи абонентов

Несмотря на обстрелы, энергетики пытаются вернуть в дома свет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) по своей оперативной линии сообщило, что в Донецке в Петровском районе без электроэнергии остались 21 200 абонентов.

- В результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) обесточены 148 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении Представительства Республики в СЦКК.

Украинские боевики в два подхода выпустили из Красногоровки больше десяти снарядов калибра 122 миллиметра.

Напомним, что за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Буденовский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский район), Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Новоселовка Вторая, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Александровка, Сигнальное, Луганское и Красное.

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