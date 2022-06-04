В Донецке снаряд попал в «скорую», водителя неотложки госпитализировали

Украинские националисты не прекращают террор. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня, 4 июня, вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка. Разрушены балконы верхних этажей и остекление домов на улице Куйбышева 199 и 201. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

- Кроме этого, по адресу улица Куйбышева, 199 перед подъездом дома была уничтожена карета «Скорой помощи», прибывшая к одному из жителей незадолго до этого, - добавили в оборонном ведомстве.

Украинские националисты не прекращают террор мирного населения Донецка. Чудом выживший водитель «скорой» в настоящее время доставлен в больницу.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 62 раза. За это время в ее направлении были выпущены 463 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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