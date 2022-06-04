В Горловке ранены трое мирных жителей

Горловка весь день под обстрелами ВФУ. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сегодня, 4 июня в Горловке в результате обстрела вооруженных формирований Украины ранения получили трое мирных жителей.

- По ул. Берестовской, 28 ранение в голову получила женщина, по ул. Рабочей, 66 мужчина получил ранение в ногу, по ул. Ткаченко, 5/7 ранение в брюшную полость получил мужчина, - сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Приходько.

По словам главы города, в данный момент украинские неонацисты подвергают обстрелу горловский поселок Поклонск. Жители находятся в укрытиях. Один из снарядов упал в огород по ул. Роторной, 19, повреждено домостроение и ограждение. По информации директора интерната, по улице Фиалковой, 23 прилетело два снаряда, один упал на спортивную площадку за спальным корпусом, второй - перед учебным. Здания повреждены.

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали горловский поселок Пантелеймоновку. Зафиксированы разрывы снарядов по улице Маяковского, 7 и 42, перебит газопровод. Бригада «Донбассгаз» работает над устранением повреждения.

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