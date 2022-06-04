В ДНР наградили бойцов мобилизованного резерва

Денис Пушилин подчеркнул личный вклад воинов в освобождение территорий Республики. Фото: t.me/pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин отметил государственными наградами военнослужащих 1-й Гвардейской мотострелковой бригады за мужество и отвагу, проявленные ими в ходе боев за Донбасс. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Наградил военнослужащих мобилизационного резерва. Очень многие из них показали себя геройски в ходе освободительной операции, - написал Глава ДНР.

Уточняется, что пятеро военных были удостоены знаков отличия «Георгиевский крест» IV степени, еще четверо резервистов награждены медалями «За освобождение Мариуполя». Среди них - замкомандира роты лейтенант Игорь Кирюшкин, который не допустил прорыва противника, и капитан Иван Пулич, под шквальным артиллерийским огнем спасший гражданских людей. Он доставил их в госпиталь при том, что сам был ранен. Это и командир взвода лейтенант Иван Качан, который под ударами ствольной и реактивной артиллерии не выпустил противника из карьера и тем самым сохранил жизни своих сослуживцев.

- Из совокупности таких мужественных поступков и состоит путь к победе, - отметил Глава ДНР.

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