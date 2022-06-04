Число погибших под обстрелами в Донецке увеличилось до двух человек

Украинские боевики не щадят мирное население Донбасса
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Число жертв украинских обстрелов в Донецке с начала текущих суток увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
- В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Вильгельма Пика убит мирный житель, - проинформировали военные.
Кроме того, сообщается, что ранее боевики обстреляли учебно-профильный комбинат по этой же улице, повреждения остекления, кровли и фасада здания получила также городская больница №14 этого района.
Напомним, утром стало известно, что в результате артиллерийского обстрела украинских силовиков в Петровском районе, расположенном на западной окраине Донецка, погибла 78-летняя женщина. Трагедия произошла на улице Углегорская. Там же был ранен мужчина.
А утром под ударом ВФУ оказалась шахта имени Челюскинцев в Донецке, где от попадания одного из снарядов загорелось здание административно-бытового комплекса.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Украинские «Грады» накрыли Буденновский район Донецка, ранены мирные жители
Под удар киевских силовиков вновь попали тыловые районы столицы ДНР (подробнее)