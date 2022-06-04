Число погибших под обстрелами в Донецке увеличилось до двух человек

Украинские боевики не щадят мирное население Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число жертв украинских обстрелов в Донецке с начала текущих суток увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Вильгельма Пика убит мирный житель, - проинформировали военные.

Кроме того, сообщается, что ранее боевики обстреляли учебно-профильный комбинат по этой же улице, повреждения остекления, кровли и фасада здания получила также городская больница №14 этого района.

Напомним, утром стало известно, что в результате артиллерийского обстрела украинских силовиков в Петровском районе, расположенном на западной окраине Донецка, погибла 78-летняя женщина. Трагедия произошла на улице Углегорская. Там же был ранен мужчина.

А утром под ударом ВФУ оказалась шахта имени Челюскинцев в Донецке, где от попадания одного из снарядов загорелось здание административно-бытового комплекса.

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