В Куйбышевском районе Донецка в ходе обстрела были ранены два мирных жителя

В результате обстрела пострадали гражданские люди Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Столица Донецкой Народной Республики с самого утра находится под массированными ударами украинских боевиков. Под обстрелом оказался и Куйбышевский район Донецка, где пострадали мирные жители. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о ранении двух гражданских лиц - женщины 1931-го и мужчины 1984 годов рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района Донецка по адресу: улица Куйбышева, 199, - заявили наблюдатели.

По данным представительства, зафиксированы повреждения по следующим адресам:

- улица Куйбышева, 201 - прямое попадание в многоквартирный дом;

- улица Куйбышева, 173, 181, 199, 195 - многоквартирные жилые дома;

- улица Куйбышева, 167 - школа № 62.

А в Министерстве здравоохранения ДНР уточнили, что в Куйбышевском районе Донецка снарядом был уничтожен автомобиль скорой помощи. Сотрудники бригады не пострадали.

Тем временем в Петровском районе Донецка в результате обстрела был обесточен Петровский водопроводный узел.

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