Защитники ДНР подавили три огневые точки ВФУ в районе Авдеевки

Активность врага была пресечена Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки в боях за Донбасс защитники ДНР уничтожили до 30 украинских боевиков. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что помимо этого, удалось ликвидировать часть военной техники и несколько огневых позиций ВФУ, расположенных в селе Водяное недалеко от Авдеевки.

- За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две БМП-2 и до 30 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе села Водяное, - заявил Басурин.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР потери киевских силовиков составили 27 военнослужащих за сутки.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 27 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники, - проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Уничтожены до 30 врагов и два танка: Украинские боевики пытались прорваться под Ясиноватой

ВСУ ежедневно контратакует на разных участках фронта (подробнее)