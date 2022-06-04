Союзные войска Донбасса с боями продвигаются в сторону Славянска

Под контроль русской коалиции перешли населенные пункты Брусовка и Сосновое Краснолиманского района. Фото: УНМ ДНР
Союзные войска народных республик Донбасса и Вооруженных сил РФ с боями продвигаются в сторону Славянска. На сегодняшний день они освободили еще два населенных пункта ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Под контроль русской коалиции перешли населенные пункты Брусовка и Сосновое Краснолиманского района.
- По состоянию на 4 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населенными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе, - проинформировали военные.
Напомним, ранее сообщалось, что союзные войска в Донбассе освободили поселки Яровая и Щурово на подступах к Святогорску. Тем временем в Луганской Народной Республике продолжается операция по полному освобождению Северодонецка. Основные бои сейчас развернулись в городской застройке.
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