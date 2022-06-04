График подвоза воды в Донецке на 4 июня: власти опубликовали список адресов

В текущей обстановке жителям необходимо иметь запас воды на несколько дней. Фото: mil-lnr.su

Ситуация с водоснабжением в Донецке по-прежнему напряженная. Жителям напоминают, что в текущей обстановке у них должен быть запас воды на несколько дней. Пополнить его можно благодаря подвозу питьевой и технической воды. Власти города опубликовали список адресов, по которому развоз воды будет осуществляться сегодня.

График подвоза питьевой воды на 4 июня

Буденновский район:

- улица Тамбовская, 59 (с 10:00 до 11:30).

- улица Генераторная, 23 (с 12:00 до 13:00);

- улица Горностаевская, 22 (с 13:00 до 14:00);

- улица 230-й Стрелковой Дивизии, 21 (с 15:00 до 16:00).

Калининский район:

- улица Герцена, 73 (с 10:00 до 15:00).

Кировский район:

- улица Лазурная, 40 (с 10:00 до 12:00);

- улица Клавдии Назаровой, 37 (с 12:00 до 13:30);

- улица Мирная, 13 (с 14:30 до 16:00);

- улица Российская, 4 (с 10:00 до 15:00);

- улица Кирова, 312 (с 10:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 13:00);

- улица Порт-Артурная, 3 (с 10:00 до 13:00);

- улица Правды, 41 (с 14:00 до 16:00).

Петровский район:

- улица Возрождения, 3 (с 10:00 до 16:00);

- улица Малышева (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Верейского, 1 (с 10:00 до 15:00).

г. Моспино:

- улица Короленко, 10, 31, 36, 38 (с 10:00 до 15:00).

График подвоза технической воды на 4 июня

Калининский район:

- улица Марии Ульяновой, 53а (с 9:00 до 11:00);

- проспект Мира, 66 (с 11:00 до 13:00);

- улица Берестовская, 20, 46 (с 13:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- улица Слепнева, 82 (с 9:00 до 12:00);

- улица Образцовая, 54 (с 12:00 до 15:00).

- улица Нарвская, 8 (с 14:00 до 15:00);

Ленинский район:

- улица Саксаганского, 1 (с 10:00 до 12:00);

- улица Кирова, 4 (с 9:30 до 11:00);

- улица Батенко, 15 (с 12:00 до 14:00);

- улица Светлоградская, 69 (с 14:00 до 16:00);

- улица Поэтическая, 70 (с 11:00 до 13:00);

- улица Макарова, 57 (с 13:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Апрельская, 53 (с 9:30 до 11:00);

- улица Конармейская, 20 (с 11:00 до 14:00).

Населению напоминают также, что получить техническую воду в Донецке можно и на стационарных пунктах розлива.

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