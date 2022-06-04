В Петровском районе Донецка под огнем артиллерии ВФУ погибла пожилая женщина

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате артиллерийского обстрела украинских силовиков в Петровском районе, расположенном на западной окраине Донецка, погибла 78-летняя женщина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Углегорская.

- В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по улице Углегорской погибла женщина 1944 года рождения, - заявили там.

По сведениям Штаба, еще одна мирная жительница была ранена при обстреле Калининского района Горловки, на станции Байрак. По улице Нимеровича-Данченко поврежден ряд домостроений и также ранена женщина.

- По улице Академика Каменского повреждения получили ряд жилых домов. Кроме того, по улице Черникова повреждены домостроения, газопровод и гражданский автомобиль, - проинформировали военные.

Украинские боевики также атаковали населенный пункт Пантелеймоновка под Горловкой, там по улице Островской тоже ранена жительница.

Отметим, что вооруженные формирования Украины продолжили обстрелы городов ДНР с 8 часов утра. Под ударом оказалась шахта имени Челюскинцев в Донецке, где от попадания одного из снарядов загорелось здание административно-бытового комплекса. Повреждения также получил Западный РЭС, а по улице Углегорской был ранен мужчина.

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