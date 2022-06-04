В ДНР под украинскими обстрелами за сутки погиб один мирный житель и 17 получили ранения

Последствия обстрела Буденновского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 62 раза. За это время в ее направлении были выпущены 463 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Буденовский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский район), Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Новоселовка Вторая, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Александровка, Сигнальное, Луганское и Красное, - заявили наблюдатели.

Сообщается, что под обстрелами погиб мужчина 1943 года рождения и были ранены 17 мирных жителей. По уточненным данным СЦКК, в Буденновском районе Донецка 3 июня получили о ранения еще три гражданских лица - мужчина 1981- го и женщины 1983 и 1986 годов рождения.

Кроме того, снарядами ВФУ повреждены 60 жилых домов, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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