В Первомайске в результате обстрелов ВФУ ранены два мирных жителя и повреждены дома

Последствия обстрела города. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Уточняется, что огонь велся по Первомайску, из артиллерии и реактивных систем залпового огня. - Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенному пункту Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов) и артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра (5 снарядов), - проинформировали наблюдатели. В результате обстрелов в Первомайске были ранены два мирных жителя 1943 и 1973 годов рождения. Кроме того, обстрелами повреждены жилые дома. По словам руководителя городской администрации Сергея Колягина, прилеты фиксировались в разных районах города. - На данный момент известно о повреждениях четырех индивидуальных жилых домов, - проинформировал мэр.

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