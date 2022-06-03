На пляже Мариуполя от детонации снаряда погибли двое взрослых и ребенок

Многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, перенасыщены взрывоопасными предметами
Фото: Александр КОЦ
В Мариуполе произошла трагедия - от взрыва снаряда на одном из городских пляжей погибли трое людей. Среди жертв оказался ребенок. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там отметили, что чрезвычайное происшествие было зафиксировано на улице Большая Морская.
- В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по улице Большой Морской, погибли 2 человека, один из них ребенок, - проинформировали военные.
Тем временем ВФУ продолжают обстрелы Республики, в том числе ее освобожденных районов. По данным Штаба теробороны, вооруженные формирования Украины обстреляли село Владимировку под Волновахой. В результате погиб один мирный житель и еще один получил ранения.
- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище, - призывают жителей ДНР.
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