Украинские «Грады» накрыли Буденновский район Донецка, ранены мирные жители

Последствия обстрела жилого дома по улице Арктики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины ударили по жилому массиву Буденновского района Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Стреляли украинские боевики со своих позиций, расположенных в населенном пункте Первомайское. Это зона ответственности 56-й бригады ВФУ. Такие данные сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что в результате обстрела были ранены двое мужчин 1976 и 1962 годов рождения. С минно-взрывными травмами они доставлены в городскую больницу № 9.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали повреждения по следующим адресам:

- улица Оглоблина, 2 - ясли-сад комбинированного типа № 123;

- улица Бессарабская, 24 - СТО «Вип-Авто»;

- улица Краснооктябрьская, 89, 91, 110, 114, 118 - многоквартирные жилые дома;

- улица Арктики, 9, 37, 39, 41, 43, 49 - многоквартирные жилые дома.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщают, что в результате обстрела ВФУ число раненых в Буденновском районе Донецка возросло до 4 человек, из них 3 мужчин и 1 женщина.

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