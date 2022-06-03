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Политика3 июня 2022 17:00

Украинские «Грады» накрыли Буденновский район Донецка, ранены мирные жители

Под удар киевских силовиков вновь попали тыловые районы столицы ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия обстрела жилого дома по улице Арктики

Последствия обстрела жилого дома по улице Арктики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины ударили по жилому массиву Буденновского района Донецка из реактивной системы залпового огня «Град». Стреляли украинские боевики со своих позиций, расположенных в населенном пункте Первомайское. Это зона ответственности 56-й бригады ВФУ. Такие данные сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что в результате обстрела были ранены двое мужчин 1976 и 1962 годов рождения. С минно-взрывными травмами они доставлены в городскую больницу № 9.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали повреждения по следующим адресам:

- улица Оглоблина, 2 - ясли-сад комбинированного типа № 123;

- улица Бессарабская, 24 - СТО «Вип-Авто»;

- улица Краснооктябрьская, 89, 91, 110, 114, 118 - многоквартирные жилые дома;

- улица Арктики, 9, 37, 39, 41, 43, 49 - многоквартирные жилые дома.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщают, что в результате обстрела ВФУ число раненых в Буденновском районе Донецка возросло до 4 человек, из них 3 мужчин и 1 женщина.

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