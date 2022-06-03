ВФУ обстреляли из 155-миллиметровой артиллерии Калининский район Донецка

Под обстрелом ВФУ находится Калининский район. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские силовики снова обстреляли Донецк из артиллерийских орудий, предоставленных странами НАТО. С позиций в Водяном они атаковали Калининский район столицы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Украинские террористы снова применили калибр 155-мм в направлении общеобразовательной школы №7, - проинформировали военные.

Сообщается также, что на место обстрела для фиксации его последствий выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во главе со своим руководством.

По данным наблюдателей, зафиксированы прямые попадания украинских снарядов в автомобиль по проспекту Ильича, 29, а также в частный дом № 73, расположенный по проспекту Павших Коммунаров.

- Другие локации попадания боеприпасов устанавливаются, - проинформировали в СЦКК.

Тем временем в столичной администрации сообщают, что зафиксированы попадания на проспекте Ильича, 27, улице Капитана Ратникова, 14, 18. На месте обстрела работают сотрудники спецслужб.

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