ВФУ обстреляли Ясиноватую, ранена женщина

Пострадавшей жительнице 85 лет
Фото: Олег УКЛАДОВ
Под минометный удар украинских силовиков попал город Ясиноватая в ДНР. Как уточнили в администрации населенного пункта, вооруженные формирования Украины ведут обстрел дороги, пролегающей через населенные пункты Техник, Минеральное и Яковлевка.
Позже поступила информация о ранении мирной жительницы.
- В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получила женщина 1937 года рождения, - сообщили в мэрии.
Тем временем в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики отметили, что Ясиноватая была атакована украинскими войсками из 120-миллиметровых минометов. А жительница города получила ранение на улице Полтавской.
- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежищ, - призывают жителей военные.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Горловку из крупнокалиберной артиллерии, погиб мирный житель. Еще одна женщина получила ранение при обстреле.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В ДНР предотвратили попытку прорыва противником линии обороны под Горловкой
Понеся значительные потери, украинские войска отступили (подробнее)