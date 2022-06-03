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Политика3 июня 2022 12:08

ВФУ обстреляли Ясиноватую, ранена женщина

Инцидент произошел на улице Полтавская
Ирина ДМИТРИЕВА
Пострадавшей жительнице 85 лет

Пострадавшей жительнице 85 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

Под минометный удар украинских силовиков попал город Ясиноватая в ДНР. Как уточнили в администрации населенного пункта, вооруженные формирования Украины ведут обстрел дороги, пролегающей через населенные пункты Техник, Минеральное и Яковлевка.

Позже поступила информация о ранении мирной жительницы.

- В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получила женщина 1937 года рождения, - сообщили в мэрии.

Тем временем в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики отметили, что Ясиноватая была атакована украинскими войсками из 120-миллиметровых минометов. А жительница города получила ранение на улице Полтавской.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежищ, - призывают жителей военные.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Горловку из крупнокалиберной артиллерии, погиб мирный житель. Еще одна женщина получила ранение при обстреле.

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