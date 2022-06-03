В Донбассе сдались в плен еще четыре украинских силовика

Все больше украинских военных принимают решение прекратить сопротивление и перейти на сторону республик. Фото: УНМ ЛНР

Еще четыре киевских силовика приняли решение добровольно сложить оружие и сдаться союзным силам Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Четыре военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни, - отметил он.

В Народной милиции ЛНР также обозначили потери противника за прошедшие сутки. Они составили более тридцати человек.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 33 человека личного состава, 5 бронетранспортеров, 8 единиц автомобильной техники, - сказал Иван Филипоненко.

Тем временем в зоне ответственности ДНР вооруженные формирования Украины предприняли попытку наступления под Горловкой. Но безуспешно - в ходе боев союзные войска уничтожили до 20 человек личного состава, две боевые машины пехоты и грузовик ВФУ. Кроме того, республиканскими силами была подавлена огневая точка противника в районе соседствующего с Новгородским города Торецка.

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