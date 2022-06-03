В ДНР предотвратили попытку прорыва противником линии обороны под Горловкой

Атака ВФУ была отбита Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подразделения ДНР и России отразили попытку прорыва противником линии обороны у поселка Новгородское, расположенного к западу от Горловки. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе населенного пункта Новгородское, - проинформировал он.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, союзные войска Донбасса уничтожили до 20 человек личного состава, две боевые машины пехоты и грузовик ВФУ. Кроме того, в ходе боев была подавлена огневая точка противника в районе соседствующего с Новгородским города Торецка. Понеся значительные потери, украинские силовики отступили.

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