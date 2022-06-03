Украинские войска атаковали Горловку из крупнокалиберной артиллерии, погиб мирный житель

Последствия обстрела поселка Горловки. Фото: ТГ/Иван Приходько
Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. В результате погиб один мирный житель, и еще одна жительница была ранена. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
- В результате обстрела погиб мужчина и получила ранение женщина, - заявили военные.
По данным Штаба, ВФУ атаковали город с позиций в Курдюмовке.
- Отмечается работа 122-мм артиллерии в направлении мирных жителей города, - проинформировали наблюдатели.
Тем временем сведения про обстрел Горловки поступили также от представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- По оперативной линии поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ поселка шахты имени Ленина населенного пункта Горловка по адресам: улица Карпинского, 3/2 - прямое попадание в частный жилой дом; улица Карпинского, 9/2, 10/3 - частные жилые дома, - сообщили в СЦКК.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Украинские боевики нанесли артудар по Горловке: Один мирный житель погиб, еще четверо – ранены
В городе повреждены газопровод, здания котельной, стоматологии, аптеки, десятки жилых домов (подробнее)