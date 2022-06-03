Украинские войска атаковали Горловку из крупнокалиберной артиллерии, погиб мирный житель

Последствия обстрела поселка Горловки. Фото: ТГ/Иван Приходько

Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. В результате погиб один мирный житель, и еще одна жительница была ранена. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела погиб мужчина и получила ранение женщина, - заявили военные.

По данным Штаба, ВФУ атаковали город с позиций в Курдюмовке.

- Отмечается работа 122-мм артиллерии в направлении мирных жителей города, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем сведения про обстрел Горловки поступили также от представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ поселка шахты имени Ленина населенного пункта Горловка по адресам: улица Карпинского, 3/2 - прямое попадание в частный жилой дом; улица Карпинского, 9/2, 10/3 - частные жилые дома, - сообщили в СЦКК.

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