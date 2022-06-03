На Алчевском меткомбинате загорелась газовоздушная смесь

Чрезвычайное происшествие не повлияло на работу предприятия. Фото: АМК

На территории Алчевского металлургического комбината произошло ЧП - загорелась газовоздушная смесь из коксового газопровода. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В результате причины, которая устанавливается, произошло возгорание газовоздушной смеси из коксового газопровода диаметром 1400 мм на территории Алчевского металлургического комбината ООО «ЮГМК» филиал № 1. Пострадавших нет, авария на технологический процесс не повлияла, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Алчевский металлургический комбинат в ЛНР будет производить металл и конструкции из него для восстановления Донбасса. Об этом заявил во время рабочего визита на предприятие генеральный директор «Южного горно-металлургического комплекса» Евгений Юрченко.

По словам руководителя компании, сегодня вся Республика живет в ожидании восстановления. Впереди предстоит большая стройка, которая, в свою очередь, невозможна без металла и металлоконструкций. АМК обязательно произведет и поставит металл для будущего восстановления не только ЛНР, но и всего пострадавшего региона.

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