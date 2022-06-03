График подвоза питьевой и технической воды в Донецке на 3 июня: власти опубликовали список адресов

Население может пополнить запасы воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 3 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза питьевой воды на 3 июня

Калининский район:

- улица Черниговская, 6 (с 10:00 до 15:00).

Киевский район:

- улица Куйбышева, 254 (с 10:00 до 15:00).

Кировский район:

- улица Рублева, 12 (с 10:00 до 12:00);

- улица Лазурная, 25 (с 12:00 до 13:30);

- улица Ковтюха, 28 (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- улица Героев Труда, 8 (с 10:00 до 15:00);

- улица Корниенко, 95 (с 10:00 до 13:00);

- улица Ванникова, 21 (с 14:00 до 16:00).

Ленинский район:

- улица Ткаченко, 175а (с 10:00 до 15:00).

Петровский район:

- поселок Клен, улица Озеленителей, 1 (с 10:00 до 16:00);

- с. Луганское (с 10:00 до 16:00);

- с. Сигнальное (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Федько, 11 (с 11:30 до 13:30);

- улица Палладина, 20 (с 14:30 до 16:00).

График подвоза технической воды на 3 июня

Калининский район:

- улица Таврическая, 104 (с 11:00 до 13:00);

- улица Учительская, 12, 50 (с 13:00 до 16:00);

- улица Тернопольская, 22 (с 9:30 до 12:00);

- улица Новоселковская, 25 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Пионерская, 70 (с 9:30 до 12:00);

- улица Аксакова, 27 (с 12:00 до 15:00);

- улица Изюмовская, 6 (с 13:00 до 16:00);

- улица Футбольная, 8 (с 12:00 до 16:00).

Населению напоминают также, что получить техническую воду в Донецке можно и на стационарных пунктах розлива.

Напомним, проблемы с водой в Донецке начали понемногу решать. МЧС ДНР построило трубопровод для поставок воды. К сожалению, пока только по временной схеме, не из Донца и в ограниченных количествах.

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