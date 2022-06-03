Украинские войска обстреляли районы 12 населенных пунктов ДНР

Последствия обстрела города Донецк. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 44 раза, выпустив в ее направлении в общей сложности 414 боеприпасов из танкового вооружения, реактивных систем залпового огня «Град», 155- и 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Петровский район), Горловка (поселки шахт имени Гагарина, 6/7, Ленина), Гольмовский, Зайцево (южное), Пантелеймоновка, Байрак, Железная Балка, Доломитное, Михайловка, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Ясиноватая и Еленовка, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов в Республике пострадали двое человек - оба случая ранений гражданских лиц произошли в Енакиево.

Кроме того, украинскими снарядами в ДНР повреждены еще 12 домов, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

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