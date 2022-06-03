Украинские боевики обстреляли ЛНР один раз за сутки

Украинские силовики продолжают обстрелы жилых кварталов Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики подверглась обстрелам со стороны украинских войск один раз. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под прицельным огнем киевских силовиков оказался город Первомайск. Населенный пункт был обстрелян из крупнокалиберных минометов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск с применением минометов калибра 120 миллиметров (шесть мин), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, днем ранее под огнем вооруженных формирований Украины оказались города Первомайск и Кременная. По жилым кварталам украинские боевики выпустили 34 боеприпаса. В результате обстрелов в ЛНР за сутки погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения.

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