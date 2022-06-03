Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 июня 2022 6:03

Украинские боевики обстреляли ЛНР один раз за сутки

Под прицельным огнем киевских силовиков оказался город Первомайск
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские силовики продолжают обстрелы жилых кварталов Республики

Украинские силовики продолжают обстрелы жилых кварталов Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики подверглась обстрелам со стороны украинских войск один раз. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под прицельным огнем киевских силовиков оказался город Первомайск. Населенный пункт был обстрелян из крупнокалиберных минометов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Первомайск с применением минометов калибра 120 миллиметров (шесть мин), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, днем ранее под огнем вооруженных формирований Украины оказались города Первомайск и Кременная. По жилым кварталам украинские боевики выпустили 34 боеприпаса. В результате обстрелов в ЛНР за сутки погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Погибла пятилетняя девочка из Макеевки: Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 56-й бригады ВСУ

Сергея Сирченко обвиняют в террористическом акте (подробнее)