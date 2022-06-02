Погибла пятилетняя девочка из Макеевки: Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 56-й бригады ВСУ

Генпрокуратурой расследуется уголовное дело в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко. Фото: ГП ДНР

Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, а также женщины из-за обстрела ВСУ города Макеевки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

- Следственным управлением расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта на территории Республики, - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 31.05.2022 военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по приказу командира Сирченко С.А. с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня произвели обстрел Червоногвардейского района Макеевки. В результате по месту жительства погибли девочка, 2017 года рождения, и женщина, 1975 года рождения. Кроме того, в результате обстрела ранены двое мужчин, 1997 и 1985 годов рождения.

- Следователями прокуратуры проводятся необходимые следственные действия. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б» ч. 3 ст. 229 УК ДНР (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку), - отметили в Генпрокуратуре ДНР.

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