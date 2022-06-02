В Центробанке ДНР сообщили о порядке использования номеров «Феникс»

В ЦРБ ДНР сообщили, что у них пока ничего не меняется. Фото: ЦРБ ДНР

Карты ЦРБ ДНР с датой окончания срока действия в феврале, марте, апреле и мае можно продолжать использовать до 30 июня включительно.

- В связи со сложившейся напряженной обстановкой и мобилизацией граждан Республики, срок использования платежных карт с датой окончания срока действия в феврале, марте, апреле и мае 2022 года продлён до 30 июня 2022 года включительно, - сообщили в пресс-службе ЦРБ.

Владельцы данных платежных карт могут беспрепятственно осуществлять расчёты в торговой сети и снятие наличных денег в банкоматах.

Плановый перевыпуск карт по окончании срока действия будет осуществляться в штатном режиме, с дальнейшей их доставкой на обслуживающие отделения банка.

Тем временем, в связи с рассылкой информации о том, что всем абонентам «Феникс» присвоен дополнительный номер с кодом +7 949, ЦРБ сообщил, что на данный момент принцип работы услуги SMS-информирования для клиентов банка не изменился.

SMS-сообщения, как и ранее, направляются на номера в следующем формате: 071-ХХХ-ХХ-ХХ. Также для успешного обслуживания в «ЦРБ Онлайн» не требуется изменение клиентом номера телефона.

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