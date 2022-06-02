Специалисты из Москвы приступили к ремонту зданий в Луганске

Специалисты из Москвы помогут восстановить образовательные и социальные учреждения Луганска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Специалисты из Москвы начали ремонтировать учреждения образования и центр социального обслуживания в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Луганской Народной Республики.

— Специалисты из Москвы, которые ранее прибыли в столицу ЛНР с целью осуществления ремонтно-восстановительных работ, оказывают содействие в выполнении ремонта на объектах социальной сферы Луганска, — говорится в сообщении.

Так, стало известно, что ремонт начат в зданиях Луганского государственного университета имени Даля, Луганского учебно-воспитательного комплекса «Интеллект», средней общеобразовательной школы №22 имени Полякова, а также Луганского комплексного центра социального обслуживания населения.

Ожидается, что ремонтные работы удастся завершить к сентябрю этого года.

Напомним, что 14 мая в Луганск прибыла первая группа российских специалистов, которые займутся восстановительными работами в ЛНР. Также в город доставили бензовозы, краны, тракторы и грузовики общей численностью 70 единиц.

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