Уничтожены до 30 врагов и два танка: Украинские боевики пытались прорваться под Ясиноватой

Защитники ДНР уничтожают технику и живую силу противника. Фото: НМ ЛНР

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку прорыва в районе поселка Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, она была успешно отражена войсками русской коалиции. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противника в районе Верхнеторецкое с направления села Розовка. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены два танка Т-64, две БМП и до 30 человек личного состава, — отметил Басурин.

Он добавил, что также были подавлены две украинские огневые точки в районе Красногоровки к западу от Донецка.

Напомним, что сегодня сообщалось, что военнослужащие ДНР и ВС России отразили атаку украинских боевиков в районе поселка Сладкое в нескольких километрах к северо-западу от Докучаевска.

Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость ДНР погибли восемь защитников Республики и 15 получили ранения.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, - сказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР.

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