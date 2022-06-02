Создание Штаба поможет восстановить мирную жизнь в Мариуполе. Фото: скриншот из видео Штаба ТерО
В Мариуполе создан местный Штаб территориальной обороны по распоряжению Главы ДНР Дениса Пушилина. Это 18 штаб в Донецкой Народной Республике и первый, созданный на освобожденных территориях. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.
— С появлением Штаба увеличиваются возможности, которые будут способствовать нормализации нашей мирной жизни. На заседании был поднят рад острых вопросов, в том числе передвижение по городу, организация КПП, ситуация с захоронениями и уличной торговлей. Все это положительно повлияет на жизнь наших мариупольцев, — заявил мэр.
Сообщается, что в работе Штаба примут участие представители всех учреждений и ведомств, работа которых направлена на восстановление мирной жизни города: МЧС, МВД, военная комендатура, профильные гражданские министерства. Главой организации стал градоначальник.
Иващенко также призвал жителей города не уезжать и принимать участие в восстановлении Мариуполя. Он подчеркнул, что совестными усилиями город обязательно удастся возродить.
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