В освобожденном Светлодарске заработали отделения Пенсионного фонда ДНР и других соцслужб

Город постепенно возвращается к привычной жизни. Фото: ДАН

В освобожденном Светлодарске открылись отделения Пенсионного фонда и других социальных служб Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

— Все социальные службы Светлодарска начали работу. Туда уже приехали группы сотрудников, то есть работают отделения Пенсионного фонда ДНР и Фонда социального страхования, налоговая служба и прочее. Люди подают заявки на выплаты и прочее, везде наблюдаются большие очереди. Люди осваиваются, — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что об освобождении города стало известно 24 мая. Позже, 26 мая, указом Главы ДНР Дениса Пушилина № 236 создана администрация Светлодарска, который временно находится в зоне влияния и ответственности Дебальцево. Ранее мэр Дебальцево заявлял, что первоочередными задачами при восстановлении Светлодарска станут ремонт дорог и восстановление транспортного сообщения.

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