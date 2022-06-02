В Горловку доставили четыре машины скорой помощи от российского благотворительного фонда

Российский благотворительный фонд передал Горловке новые машины скорой помощи. Фото: администрация Горловки

В Горловку доставили четыре машины скорой медицинской помощи ГАЗель Next класса от благотворительного фонда семьи Клименко по обращению Митрополита Горловского и Славянского Митрофана. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.

— Машины переданы Городским больницам №№ 1, 2, 3 г. Горловка и обособленному структурному подразделению станции скорой медицинской помощи г. Горловка. В скором времени в ГБ №№ 1, 2, 3 будут доставлены еще 3 автомобиля скорой помощи класса B на базе «Соболь», — сообщил мэр.

Он также подчеркнул, что территориальное медицинское объединение «Семья и здоровье» получит машину скорой помощи класса B на базе ГАЗель Next, а станция скорой медицинской помощи Горловки – два автомобиля скорой помощи класса B на базе «Соболь». Всего в город передадут десять автомобилей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Асфальтобетонный завод из Пензы задействуют в ДНР для ремонта главных автотрасс

В Республику прибыла третья по счету колонна с комплектующими асфальтобетонного завода (подробнее)