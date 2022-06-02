Асфальтобетонный завод из Пензы задействуют в ДНР для ремонта главных автотрасс

В ДНР доставлены составляющие асфальтобетонного завода «Колокшанец». Фото: Минтранс ДНР

Сегодня, 2 июня, доставлены из Пензенской области в Донецкую Народную Республику новые комплектующие для асфальтобетонного завода (АБЗ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- Мы встретили третью автоколонну спецтехники из Пензенской области, которая примет участие в восстановлении дорог и мостов ДНР. Это комплектующие асфальтобетонных заводов, — заявил директор департамента автодорог Минтранса Сергей Приходько.

Отмечается, что в этот раз доставлены составляющие асфальтобетонного завода (АБЗ) КА-160 «Колокшанец», который будет задействован в восстановлении объектов дорожной инфраструктуры. С его помощью, в частности, будут идти ремонты трасс сообщением с Россией и ЛНР.

- Их восстановление позволит обеспечить бесперебойное транспортное сообщение, в том числе на освобожденных территориях, а также поможет в вопросах жизнеобеспечения районов, — подчеркнул представитель Минтранса.

Напомним, первые колонны стройтехники и комплектующих АБЗ прибыли в ДНР 22 и 27 мая. Техника будет задействована в восстановлении мостов, в том числе в зоне недавних боевых действий, а также дорог общего пользования.

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