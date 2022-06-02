В освобожденных районах ЛНР прошли верификацию почти 80 процентов пенсионеров

Леонид Пасечник сообщил, что в каждом освобожденном районном центре действует Пенсионный фонд и почта. Фото: ЛИЦ

Около 80 процентов пенсионеров на освобожденных территориях прошли верификацию в органах Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- На сегодня на освобожденных территориях уже верифицировано около 80 процентов пенсионеров. Все прошедшие процедуру верификации получают пенсионные выплаты, - сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что в каждом освобожденном районном центре действует Пенсионный фонд, почта, работает администрация, центры по регистрации предпринимателей.

Ранее Правительство Республики приняло постановление «Об особенностях назначения пенсий гражданам, проживающим на территориях отдельных административно-территориальных единиц Луганской Народной Республики». Также Правительство ЛНР создало управления ПФ ЛНР в освобожденных Старобельском, Беловодском, Новопсковском и Сватовском районах Республики.

Управляющая ПФ ЛНР Татьяна Васильева сообщала, что число получателей пенсий в ЛНР вырастет на 200 тысяч за счет жителей освобожденных районов.

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