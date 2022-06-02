Глава ЛНР: В Стаханове одна из погибших беременных женщин закрыла собой от обстрела ВСУ малолетнюю сестру

ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты «Ураган». Фото: СЦКК ЛНР

Одна из двух погибших в Стаханове беременных женщин закрыла собой малолетнюю сестру от обстрела, который вели киевские силовики. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- В центре Стаханова в дневное время произошло вопиющее чрезвычайное происшествие, когда в результате обстрела «Ураганами» погибли две беременных женщины. Погибли вместе со своими неродившимися детьми. Одна из них погибла сразу. Вторая, закрывая собой, спасла свою малолетнюю сестру, однако сама погибла, - рассказал Пасечник.

Напомним, ВСУ 30 мая выпустили по городу три снаряда РСЗО «Ураган». Два человека погибли, 24 пострадали, в том числе 8 детей.

- Безусловно, мы этого никогда и никому не забудем, никогда этого не простим, мы упорно будем искать тех, кто совершил это вопиющее преступление, и они понесут заслуженное наказание, - заверил руководитель Республики.

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