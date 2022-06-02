ЛНР передала четыре автомобиля скорой помощи медикам освобожденного Изюма на Харьковщине

Первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин. Фото: Правительство ЛНР

Сегодня, 2 июня, ЛНР в качестве гуманитарной поддержки передала четыре автомобиля скорой помощи медикам освобожденного Изюма Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Республики.

- По распоряжению Главы ЛНР Пасечника Леонида Ивановича мы сегодня в качестве гуманитарной помощи передаем четыре скорых помощи в освобожденный город Изюм Харьковской области для дальнейшей эксплуатации в медицинских учреждениях этого города, - сказал первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Глава военно-гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев назвал получение автомобилей серьезной помощью.

- Мы уже столкнулись с той проблемой, что вся инфраструктура, которая действовала еще до специальной операции, была разрушена самой Украиной, - отметил он.

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