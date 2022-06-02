В Енакиево обломки украинской ракеты ранили двоих мирных жителей

Украинские военные при обстрелах ДНР применяют ракеты. Фото: СЦКК ДНР

В Енакиево обломки украинской ракеты упали на жилые дома. В результате ранения получили двое мирных жителей. Также повреждено несколько домостроений. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Пострадал целый ряд домостроений по улице Краснодарской. Ранения получили двое мирных жителей - мужчина и женщина, - говорится в сообщении Штаба.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 68 раз открывали огонь по Республике, выпустив 485 единиц различных боеприпасов. Противник применял – реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики.

В результате погиб один мирный житель в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц. Повреждены 32 домостроения и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

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