В ДНР подключили к энергоснабжению 81 освобожденный населенный пункт

Энергетики ДНР восстановили на освобожденных территориях десятки километров линий электропередачи. Фото: ШТО ДНР

Энергетики ДНР восстановили более 156 км линий электропередачи на освобожденных территориях Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики.

- В рамках работы межведомственного оперативного штаба сотрудниками предприятий ДНР «Региональная энергопоставляющая компания» и «Государственная магистральная сетевая компания» на 1 июня на освобожденной территории восстановлено более 156 км ЛЭП разного класса напряжения, — сказано в сообщении.

Отмечается, что электроэнергия подана в 81 поселение на освобожденных землях.

Напомним, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии освободили 222 населенных пункта. Для координации первоочередных мер жизнеобеспечения освобожденных районов был создан межведомственный оперативный штаб. Его возглавляет руководитель МЧС Алексей Кострубицкий.

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