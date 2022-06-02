Глава ЛНР и вице-спикер Госдумы РФ навестили в госпитале раненых защитников Республики

Пасечник наградил отличившихся военнослужащих. Фото: ЛИЦ

Раненых военнослужащих Народной милиции Луганской Народных Республики, находящихся на лечении в Луганской республиканской клинической больнице, сегодня навестили Глава ЛНР Леонид Пасечник и вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Анна Кузнецова.

- Я знаю, что наши ребята, луганчане, воюют очень достойно, и это правда. Поэтому я вами очень горжусь, очень уважаю, и я уверен, что вместе у нас все получится, - говорит Пасечник. - Так получилось, что на нашей земле собрались все силы в этом столетии: и хорошие, и плохие. Но мы однозначно победим. Это наша земля, это наша правда, это наша история.

В ходе визита Глава ЛНР наградил отличившихся бойцов медалями «За боевые заслуги».

Защитники ЛНР сегодня пример не только для жителей Донбасса, но и всей России, сказала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

- Конечно, хочется, чтобы перед глазами наших детей был пример настоящих молодых ребят, за которыми хочется идти, с кого хочется брать пример. У кого нормальные ценности в голове, нормальные смыслы, нормальная мотивация, поэтому спасибо вам, - обратилась Кузнецова к военнослужащим.

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