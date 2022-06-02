«Враг отступил, понеся значительные потери»: Подразделения союзных сил отразили атаку ВФУ в районе Сладкого

ВФУ несут потери (архивное фото). Фото: НМ ЛНР

Вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаки в районе населенного пункта Сладкое в Донецкой Народной Республики. Однако подразделения союзных сил отразили наступление. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации, отражена атака противника в районе населенного пункта Сладкое с направления Новомихайловки, - говорится в сообщении.

Военнослужащие Республики и уничтожили БМП и до 15 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены две огневые точки противника в районе Марьинки.

- Враг отступил, понеся значительные потери, - отметили в оборонном ведомстве ДНР.

Ранее сообщалось об отражении атаки противника в районе Павловки с направления Угледара. Уничтожен танк Т-64, два БМП и до пятидесяти человек личного состава ВФУ. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе Новомихайловки.

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