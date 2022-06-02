В результате украинских обстрелов в ЛНР за сутки погиб один мирный житель, еще восемь человек – получили ранения

ВФУ наносят удары по жилым кварталам. Фото: ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки под огнем вооруженных формирований Украины оказались города Первомайск и Кременная. По жилым кварталам украинские боевики выпустили 34 боеприпаса из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В результате обстрелов в населенном пункте Кременная погиб мирный житель и восемь человек получили ранения, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что военнослужащие Народной милиции оперативно выявили и уничтожили позиции ВФУ, с которых велись обстрелы жилых кварталов.

Тем временем жертвами обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований с 17 февраля стали 140 жителей Луганской Народной Республики.

- Жертвами агрессии ВФУ с 17 февраля по 2 июня 2022 года стали 140 мирных жителей, из которых 34 погибли и 106 человек получили ранения. Один ребенок погиб и 16 детей получили ранения, - рассказали в представительстве ЛНР в СЦКК.

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