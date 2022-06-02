График подвоза воды в Донецке на 2 июня: власти опубликовали список адресов

График подвоза воды в Донецке на 2 июня Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке остается напряженной ситуация с водоснабжением. В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики напомнили, что в текущей обстановке у местных жителей должен быть запас воды на несколько дней.

Власти столицы опубликовали график подвоза на 2 июня.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Буденновский район:

- ул. Белецкого, 4 (с 10:00 до 11:30);

- ул. Нижнекурганская, 23 (с 11:30 до 13:00);

- ул. 230-й Стрелковой Дивизии (с 14:30 до 16:00).

Калининский район:

- бул. Шахтостроителей, 33 (с 11:00 до 13:30);

- ул. Харитонова, 8 (с 11:00 до 13:30).

Кировский район:

- ул. Цандера, 17 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Грузинская, 28 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Токарева, 88а – ёмкость 5 т (с 11:00 до 13:00);

- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 (с 9:00 до 10:00).

Куйбышевский район:

- ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Алексея Толстого, 197 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Тельмана, 15-45 (с 14:00 до 16:00).

Ленинский район:

- ул. Пилотная, 28 (с 10:00 до 15:00).

Петровский район:

- пгт Александровка, ул. Школьная, 1 (с 10:00 до 12:00);

- с. Кременец (с 10:00 до 12:00).

Пролетарский район:

- ул. Конармейская, 20 (с 10:00 до 15:00).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

Калининский район:

- пр. Мира, 90 (с 13:00 до 16:00);

- пр. Марии Ульяновой, 27 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Угледарская, 42 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Ромена Ролана, 29 (с 11:00 до 13:00).

Куйбышевский район:

- ул. Краснознамённая, 86 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Словацкая, 1 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Столбуна, 60 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Шелгунова, 70 (с 12:00 до 14:00);

- ул. Одесская, 151 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Куйбышева, 28-40 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Ионова, 20 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Кучука, 64 (с 10:00 до 12:00).

Пролетарский район:

- ул. Дудинская, 13 (с 10:00 до 12:00).

г. Моспино:

- ул. Фрунзе, 6 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Стаханова, 3 (с 10:00 до 13:00).

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