За сутки ВФУ выпустили по ДНР почти 500 боеприпасов: один мирный житель погиб, 17 - ранены

Под обстрелами - мирные кварталы Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 68 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 485 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня).

Противник применял – реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2012 года рождения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, - сообщили в СЦКК.

В результате обстрелов были повреждены 32 домостроения и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

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