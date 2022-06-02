Украинские боевики атаковали Макеевку и Ясиноватую артиллерией калибра НАТО

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные кварталы Донбасса, нет и дня без обстрелов. Утром 2 июня боевики атаковали Макеевку артиллерией калибра НАТО. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики с позиций в Авдеевке вновь открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки и по Ясиноватой, используя 155-мм артиллерию, - заявили в Штабе.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что по Макеевке ВФУ выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров. По Ясиноватой - 16 снарядов менее чем за полчаса.

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что в результате очередного обстрела украинскими боевиками без электроснабжения остались 424 абонента (Пионерлагерь).

- Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела, - сообщил мэр города.

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