В результате обстрелов ВСУ ранее освобожденной части ДНР ранения получили трое мирных жителей

Украинские боевики каждый день обстреливают Республику

По оперативной линии Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) ранее освобожденной территории Р.еспублики.

- Степное (временно присоединена к администрации города Донецка): мужчина 1980 года рождения. Красный Лиман (временно присоединена к администрации н.п. Енакиево): женщина 1953 года рождения. Мариуполь: мужчина 1963 года рождения, - говорится в сообщении.

Так, общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1406 человек, в том числе 76 детей.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ее территории почти 300 боеприпасов.

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