В ДНР сообщили о новых жертвах украинских обстрелов

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике продолжают уточнять сведения об украинских обстрелах. Так, по данным столичной мэрии, в прифронтовом Петровском районе столицы были ранены мирные люди.

- Еще один мирный житель ранен во дворе своего дома при обстреле улицы Петровского, 334 в Петровском районе. Мужчина 1996 года рождения с многочисленными осколочными ранениями госпитализирован в хирургическое отделение ДОКТМО. Состояние средней тяжести, - написал в своем телеграм-канале руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Чуть позже по оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о четырех женщинах 1967-го, 1966-го, 1949-го и 1980 годов рождения, пострадавших в том же районе столицы от обстрелов ВСУ. В Куйбышевском районе Донецка получила ранения женщина 1962 года рождения.

Тем временем в Горловке сообщили о еще одной жертве обстрела микрорайона «Солнечный» - там ранена женщина 1948 года рождения.

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